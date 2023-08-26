محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمشروع تطوير ترعة المريوطية بقطاعات فيصل والدائري

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية لمتابعة مراحل العمل الجارية بمشروع تطوير وتأهيل وتغطية مسار ترعة المريوطية والطريق الموازي لها بقطاعات فيصل ومحيط الطريق الدائري.

تفقد المحافظ نسب التغطية والأعمال الإنشائية لساحات الانتظار ومواقف السرفيس والمنطقة التجارية فى المنطقة من شارع الملك فيصل حتى كوبرى الشيشينى بطريق المريوطية موجهاً بتسريع وتيرة العمل لإنجاز الأعمال وتحقيق الاستفادة منها، ومتابعة الشركات المنفذة لضمان الالتزام بالمواصفات والمواعيد المحددة لتسليم تلك المشروعات وفقاً للعقود المبرمة.

وكلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس بتجهيز خطة لتشغيل مواقف السرفيس الجاري إنشاءها علي القطاعات المغطاة مع مراعاة تنوع خطوط السير وتعددها لتحقيق الاستفادة للمواطنين عقب الانتهاء من الأعمال والتجهيزات اللازمة مشددا على ضرورة تدعيم الساحات والمواقف ومنطقة الأكشاك الحضارية بمقاعد للانتظار وبالوعات صرف للأمطار وأعمدة إنارة وتجهيزها بالشكل الامثل مع مراعاة دعمها بالمظلات .

ووجه المحافظ خلال الجولة برفع كفاءة وتطوير وتوسعة كوبرى الشيشينى وإنشاء جزيرة وسطى له .

كما تفقد راشد مراحل العمل الجارية بقطاعات ترعة المريوطية من كوبرى الشيشينى حتى كوبرى فلفلة بطول 650 متر وبالقطاع الثاني حتى الطريق الدائرى بطول 1300 متر وبالقطاع الثالث حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.

وأشار إلى أن الأعمال تتضمن توسعة وتطوير الطريق على جانبى الترعة وإقامة ممشى سياحى ومواقف لسيارات السرفيس وساحات انتظار ونقاط خدمية بالقطاعات المغطاة بكل قطاع منها وغرف للإدارة .

كما تفقد المحافظ أعمال تركيب “عداية” بموقع إنشاء كوبرى يوتيرن بمنطقة المريوطية أسفل الدائرى مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال لبدء إنشاء الكوبرى .

رافق المحافظ كل من اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد ومحمد عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لرى القاهرة والجيزة وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حى الطالبية ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.