محافظ جنوب سيناء يشهد تكريم محرري العمل في وسائل الإعلام المختلفة

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، المؤتمر الصحفي وتكريم وزير العمل لـ "محرري العمل" في وسائل الإعلام المختلفة.

وقال محافظ جنوب سيناء خلال المؤتمر الصحفي إن جنوب سيناء تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة علي مدار السنوات الماضية، مضيفا انه منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية بدأت المشروعات التنموية والقومية وانتهي زمن التهميش لاهالي جنوب سيناء

مشيرا الي الجامعات، والمدارس الثانوية العسكرية، ومحطات المياه، والطفرة الصحية والتعليمية، وشبكات الطرق بين المحافظة والمحافظات الاخري، وشبكات الطرق الداخلية بالمدن، وقال المحافظ ان الوقت لا يتسع لذكر ما تم في خلال 10 سنوات علي ارض جنوب سيناء.

وأضاف فوده ان النجاح الذي حققته مصر في إنجاح مؤتمر كوب 27 مازال له أصداء بكافة دول العالم المشاركة، لافتا لحصول شرم الشيخ علي العديد من الجوائز الدولية.

واكد محافظ جنوب سيناء ان المحافظة تولي المشغولات البدوي اهتمام بالغ وانه حريص علي الشراء من تلك المنتجات والترويج لها في كافة المحافل الدولية، بالإضافة الي المشاركة في كافة المعارض بالقاهرة والجامعات، وجميع المؤتمرات التي تعقد بمدينة شرم الشيخ.

وقدم محافظ جنوب سيناء الدعوة لجميع المحررين حضور المؤتمر لزيارة مدين سانت كاترين غدا الأحد لتفقد ما يتم إنجازه علي أرض الواقع بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وايضا زيارة دير سانت كاترين.

يشار الي ان وزير العمل حسن شحاتة قد كرم اليوم السبت "محرري العمل" من وسائل إعلام قومية وحزبية وخاصة،وقنوات فضائية،ووكالات الأنباء المشاركين فى الدورة التدريبية بشأن "التناول الإعلامي لموضوعات العمل والاتفاقيات الدولية"،وذلك بحضور ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك بتسليمهم شهادات تقدير على مشاركتهم في دورة تدريبية منعقدة الان في شرم الشيخ ،وعلى جهودهم فى نشر ملفات عمل الوزارة.

جاء ذلك علي هامش فعاليات اليوم الثانى من الدورة التدريبية الخاصة بالمشاورة الإعلامية والتناول الإعلامي لموضوعات العمل والاتفاقيات الدولية ،والمنعقدة بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية ومكتبها فى القاهرة،حيث جرى خلال الدورة إطلاق حملة إعلامية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وحث الوزير شحاتة الإعلاميين على الاستمرار في تكثيف جهودهم وتنمية مهاراتهم لعرض كل قضايا العمل وجهود الدولة فيها بمهنية وموضوعية تليق بالجمهورية الجديدة.

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