ads
السبت 26 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"التنسيقية" تطلق سلسلة دورات تدريبية لشباب السياسيين

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برنامجا تدريبيا مكثفا لشباب السياسيين من أعضاء التنسيقية، يتضمن باقة من التدريبات السياسية والإدارية والإعلامية، في إطار استراتيجية نادى المدربين بالتنسيقية لتنمية مهارات الأعضاء وثقل خبراتهم في جميع المجالات، وذلك وفقاً لاستراتيجية النادي للعام الثانى على التوالي.

جرى تصميم البرنامج ليشمل تدريبات تفاعلية عن "الموازنة العامة للدولة والحساب الختامى" ، و"إدارة فرق العمل"، و"ملف سد النهضة"، و"مهارات مواجهة الكاميرا والتحدث في الإعلام" .

وتولى التدريب من أعضاء نادى المدربين بالتنسيقية؛ النائبان أكمل نجاتي ومحمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ، والنائبة مرثا محروس، عضوة مجلس النواب، والإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو التنسيقية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دورات تدريبية للشباب السياسيين التنسيقية