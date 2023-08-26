"التنسيقية" تطلق سلسلة دورات تدريبية لشباب السياسيين

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برنامجا تدريبيا مكثفا لشباب السياسيين من أعضاء التنسيقية، يتضمن باقة من التدريبات السياسية والإدارية والإعلامية، في إطار استراتيجية نادى المدربين بالتنسيقية لتنمية مهارات الأعضاء وثقل خبراتهم في جميع المجالات، وذلك وفقاً لاستراتيجية النادي للعام الثانى على التوالي.

جرى تصميم البرنامج ليشمل تدريبات تفاعلية عن "الموازنة العامة للدولة والحساب الختامى" ، و"إدارة فرق العمل"، و"ملف سد النهضة"، و"مهارات مواجهة الكاميرا والتحدث في الإعلام" .

وتولى التدريب من أعضاء نادى المدربين بالتنسيقية؛ النائبان أكمل نجاتي ومحمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ، والنائبة مرثا محروس، عضوة مجلس النواب، والإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو التنسيقية.