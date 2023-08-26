المركز القومي للترجمة يواصل الاحتفال بالأعمال الفائزة في مسابقة شباب الجامعات

يواصل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي للأسبوع الثالث على التوالي الاحتفال بالفائزين في مسابقة شباب الجامعات المصرية في دورتها الاولى ويحتفل هذا الأسبوع باطلاق الطبعة العربية من كتاب

‎علم اللغة البيئي: اللغة و علم البيئة والقصص التي نحيا بها" وذلك في تمام الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أغسطس الجاري بقاعة طه حسين.

‎تقام الاحتفالية بحضور الفريق الفائز وهو فريق أقسام اللغة الإنجليزية بكليات الآداب والألسن و البنات والتربية بجامعة عين شمس؛مشرفة الفريق الدكتورة دينا أحمد رمضان وأعضاء الفريق:ريهام حسن الهواري،ريهام عبد العزيز صالح،عمر أحمد النمر ،نوران إبراهيم عبد الرؤوف و ياسمين أشرف محمد حافظ ويدير الندوة الدكتور أحمد صديق الأستاذ بقسم اللغة الانجليزية بكلية الألسن بجامعة عين شمس

‎العمل من تأليف أران ستيبي ومن تقديم الدكتور محمد العبد

جدير بالذكر أنه على مدار الأسبوعين الماضيين أحتفل المركز القومي للترجمة بإطلاق كلٍ من ؛الطبعة العربية من رواية القرية و الطبعة العربية من كتاب المعرفة المستدامة كما قامت الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة بتكريم فريق اللغة الأردية بجامعة الازهر وفريق اللغة الإنجليزية بجامعة بورسعيد.