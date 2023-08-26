أحمد فهمى يعلن تصدر مسلسل "سفاح الجيزة" الأول فى المشاهدات

أعلن الفنان أحمد فهمى عن تصدر مسلسله الجديد "سفاح الجيزة" نسب المشاهدات بعد طرحة بساعات على منصة شاهد.

وعلق فى منشور على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام "فى أول ٢٤ ساعه مسلسل سفاح الجيزة الأكثر مشاهدة فى مصر والخليج وكثير من دول العالم" .



المسلسل بطولة أحمد فهمى، باسم سمرة، ركين سعد، صلاح عبدالله، هايدى خالد، جيهان الشماشرجى، والإخراج هادى الباجورى.

يذكر أن مسلسل سفاح الجيزة ينتمى لنوعية مسلسلات الجريمة والغموض، لقاتل صاحب جرائم متتابعه، ويقوم رجال الشرطة محاولة الكشف عن غموض تلك الجرائم والدوافع المشتركة لها للإيقاع بالمجرم.