الحرية المصري بالإسكندرية يبحث خطط التحرك الحزبي للفترة المقبلة

اجتمعت هيئة مكتب حزب الحرية المصرى بالإسكندرية برئاسة الأستاذ الدكتور إسماعيل أبوكليلة الأمين العام للحزب وبحضور النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب والأمين العام والدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة العمل الجماهيري المركزية وبحضور السادة الأمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية ورؤساء اللجان وأعضاء الأمانة العامة وأمناء الأقسام لبحث خطط التحرك الحزبى خلال الفترة القادمة.

وكانت توصيات الاجتماع:

١) رفع توصية للأمانة العامة فى القاهرة بعمل مؤتمر يتم فيه الإعلان عن مرشح الحزب فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وفى هذا الصدد توصى أمانة الإسكندرية بتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة جديدة مع إعلاننا التزامنا بما تستقر عليه الأمانة العامة بالقاهرة.

٢} تكليف السادة أعضاء هيئة المكتب ورؤساء اللجان النوعية باستكمال التشكيلات الحزبية والبدء فى الأعداد للتحرك الجماهيري للحشد والاستعداد للانتخابات من الآن.

٣} تكليف أمانة الإعلام برصد الخطوات الايجابية والانجازات التى قامت بها الدولة خلال العشر سنوات السابقة وإعداد نقاط محددة للرد على الشائعات والدعاية السلبية التى يتبناها أعداء الوطن.

٤) الاستمرار فى تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين من خلال مكتب النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب ومكتب الدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ فى كل ما يمس حياة المواطن.

٥) نعلن أن هيئة المكتب فى حالة اجتماع مفتوح لحين اعلان موقف الحزب وإعلان الجدول الزمني للانتخابات على أن تفوض هيئة المكتب الأستاذ الدكتور إسماعيل أبوكليلة الأمين العام للحزب بالإسكندرية بالتواصل شخصيا مع الأمانة العامة للحزب بالقاهرة لتوصيل توصيات الإجتماع.