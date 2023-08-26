الأوقاف تكشف تفاصيل خطة إنارة المساجد بالطاقة الشمسية (فيديو)

كشف عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن تفاصيل إطلاق الوزارة مشروع إنارة المساجد الكبرى بالطاقة الشمسية النظيفة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي تماشيًا مع خطة الدولة للتوجه للطاقة النظيفة والمتجددة، والذي يُعد جزءًا مهمًا جدًا عقب قمة المناخ "كوب 27"، والتوصيات التي خرجت منه.

وأضاف حسن، عبر مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، أنه تم البدء بتنفيذ المشروع في محافظة الوادي الجديد على مستوى 33 مسجدًا كمرحلة أولى، لافتًا إلى أنه جارٍ الإعداد للمرحلة الثانية والتي تضم 50 مسجدًاوأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة تسعى جاهدة في التواصل مع المحافظات لوضع خطة محكمة من أجل تزويد المساجد بالطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروع ستكون مشاركة بين وزارة الأوقاف والمحافظة.

وتابع: الطاقة الشمسية هي طاقة نظيفة ومتجددة، لها فوائد متعددة، مؤكدًا أن الوزارة ماضية بكل قوة لتنفيذ العديد والعديد من المساجد بالطاقة الشمسية.

ولفت المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إلى أن محافظة الوادي الجديد من المحافظات الخصبة لسرعة التحرك في الطاقة الشمسية، معقبًا "مستمرون في التعاون مع باقي المحافظات".