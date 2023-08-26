انفراجة منتظرة في الزمالك و3 لاعبين على أعتاب القلعة البيضاء

ينتظر خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، انفراجة في أزمة إيقاف القيد، لتحديد اللاعبين الذي يرغب في ضمهم خلال المركاتو الصيفي الجاري.

ويعد الثلاثي ناصر ماهر، صانع ألعاب فيوتشر، ومحمود حمادة، لاعب وسط فريق فاركو، ومحمد حمد، ظهير أيسر فريق إنبي، أبرز المرشحين للانضمام إلى القلعة البيضاء، إذا ما قام مسؤولوا الأبيض بحل أزمة إيقاف القيد.

ويُعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات المهاجم بينجامين أتشيمبونج البالغة ٢٧٠ ألف دولار للاعب، ومليون و٤٠٠ ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ودخلت إدارة الأبيض في مفاوضات مع النادي البرتغالي لدفع جزء من المبلغ وجدولة الجزء الآخر.

وأكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، وعضو اتحاد الكرة، أن أزمة إيقاف القيد سيتم حلها خلال الأسبوع الجاري، عن طريق مجموعة من رجال الأعمال من محبي نادي الزمالك أنا أعلم علم يقين إن في ناس محبة لنادي الزمالك بتجمع فلوس غرامة شيكابالا، لدفعها لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، وخلال أسبوع سيتم حل أزمة إيقاف القيد عن الزمالك.