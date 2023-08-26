محمد عثمان: جودة الطرق من أسباب جذب السياحة الثقافية في مصر

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، إن إقبال السياح على الأقصر امتداد مميز للعام الماضي، فالأقصر والسياحة الثقافية بها شهدت إقبالًا سياحيًا كبيرًا، حيث حققت الأقصر أكثر من 15 مليار دولار.

وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز"، أن العام الماضي كان مثاليًا من حيث إقبال السائحين على الأقصر، وذلك بفضل الاستقرار الذي تشهده مصر، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى منذ فترة كبيرة لا نشهد فترة ركود ما بين شهر مايو إلى شهر سبتمبر كل عام.وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة إلى أن التدفق السياحي للعام الحالي يزيد عن الماضي بفارق 22%، بالإضافة إلى تنوع جنسيات السياح القادمين إلى مصر، مضيفًا أن جودة الطرق واحدة من أهم أسباب جذب السياحة الثقافية في مصر، مشيرًا إلى افتتاح طريق الكباش، حيث ساهمت الطرق كثيرًا في جذب السياحة، فكانت بمثابة مفتاح سر لعودة السياحة الثقافية، لافتًا إلى أن طريق الكباش أصبح أيقونة لبيوت الأزياء العالمية.