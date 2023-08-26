عروض فنية وقراءات أدبية ضمن الأنشطة الصيفية بثقافة الفيوم 

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية الفنية المتنوعة، خلال اليومين الماضيين، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وقدمت فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة الفيوم عرضا فنيا على المسرح الروماني بميدان السواقي بالفيوم وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كما نفذت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة يوما ثقافيا ترفيهيا ضمن النشاط الصيفي أدارته هناء حسن مدير مكتبة الطفل، تضمن مسابقات ثقافية ترفيهية ورشة حكي لقصة الرجل المكافح نفذها جمال محمد من رواد المكتبة، إلى جانب عرض عرائس ماريونت بمكتبة حي جنوب نفذه ضياء الفولي مسئول النشاط بالمكتبة.

وضمن الفعاليات الثقافية بالفرع عقد نادي أدب بيت ثقافة إطسا ندوة أدبية بعنوان "قراءات من الأدب العالمي" بنقابة المعلمين بإطسا شارك بها الأديب سامي حنا، والمفكر عصام الزهيري والقاص عيد رمضان كامل، وأدار الندوة الأديب عويس معوض رئيس نادي أدب إطسا، أعقب ذلك تكريم نقابة المعلمين بإطسا برئاسة محمد القللي لأدباء إطسا على ما يبذلونه من جهد في سبيل نشر الوعي والثقافة.



وفي سياق آخر، وضمن النشاط الصيفي والذي يشرف عليه إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذ بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، بدأت أولى لقاءات نادي العلوم التابع لقسم المواهب للعام المالي الجديد، بالتعاون مع بيت ثقافة إطسا، أدارته مروة مجدي أستاذ مادة العلوم، دار اللقاء حول التعرف علي الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان وعلى وظيفة كل منهم.

بينما نفذ نادي الطفل ببيت ثقافة إطسا ورشة للأطفال لتعليم اللغة الإنجليزية باستخدام الصور، نفذتها نجاة شعبان أخصائي الطفل بالموقع وذلك بحضانة اقرأ بإطسا، فيما أقامت مكتبة منية الحيط الفرعية مسابقة ثقافية في المعلومات العامة بين الأطفال نفذها إبراهيم معوض أمين المكتبة.