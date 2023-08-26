لرفضها إعداد وجبة.. زوج يصيب زوجته بارتجاج في المخ بالفيوم

لقن زوج بحي كيمان فارس بمدينة الفيوم، زوجته الحامل في الأشهر الأولى، علقة موت، لعدم إعدادها وجبة العشاء له، والتي وقعت على أثريها مغشيا عليها، نقلت إلى المستشفى الفيوم العام لعمل الأسعافات الأولية لها، وتحرر محضر بالواقعة.

البداية عندما استقبلت مستشفى الفيوم العام، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ربة منزل حامل في الشهور الأولى ومصابة بآثار اعتداء وضرب مبرح ، في أنحاء متفرقة من جسدها، وبسؤالها اتهمت زوجها بأنه المتسبب في ذلك الأمر، لمطالبته لها بتجهيز وتحضير وجبة العشاء أمس.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى بلاغا من قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول ربة منزل حامل بها آثار ضرب مبرح، وبالفحص تبين أن الضرب الذي تعرضت له أدى إلى ارتجاج بالمخ وجرح قطعي بفروة الرأس.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة.