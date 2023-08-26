100 صندوق استثمار يخفض حيازته من الذهب إلى 3348 طنا

أعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض إجمالي حيازات أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب يتتبعها المجلس إلى 3348 طن من الذهب حتى 18 أغسطس الماضي، وهو أدنى مستوى تم تسجيله منذ ابريل عام 2020 عند كانت الحيازات عند 3330 طن.

هذا وقد أعلن صندوق SPDR أكبر صندوق استثماري مدعوم بالذهب في العالم عن تراجع إجمالي حيازاته من الذهب إلى أدنى مستوى منذ عام 2020. كما لم يتم الإبلاغ عن أي تدفقات داخلة للصندوق منذ أواخر شهر يوليو الماضي وحتى يوم الجمعة قبل الماضية حين بدأت التدفقات في العودة بنسبة 0.3%.

صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب خسرت ما يصل إلى 12 طن من الذهب الذي خرج من حيازتها خلال الأسبوع قبل الماضي، ليمثل هذا الأسبوع الـ 13 على التوالي الذي يسجل صافي لخروج التدفقات النقدية من صناديق الاستثمار.

ماذا ننتظر من الذهب خلال الأسبوع القادم

وترى جولد بيليون، أن البنك الفيدرالي لم يقدم معطيات كافية للأسواق عن مستقبل سياسته النقدية وتحركات الفائدة، وأكد استمرار الاعتماد على البيانات الاقتصادية وتقييم الوضع قبل كل قرار للبنك الفيدرالي، ومن هنا يأتي الغموض في تحديد مسار الذهب على المدى القصير.

الأسبوع القادم يحمل عدد من البيانات الاقتصادية الهامة والمؤثرة على تحركات الذهب، حيث ستصدر بيانات قطاع العمالة خلال الأسبوع لينتهي الأمر بصدور تقرير الوظائف الحكومي يوم الجمعة القادمة.

الذهب سيتحرك وفقاً للبيانات فمع كل انتعاش في البيانات الاقتصادية الامريكية سيتأثر الذهب بالسلب نظراً لأن البيانات تدعم استمرار التشديد النقدي، بينما البيانات الضعيفة خاصة عن قطاع العمالة ستساهم في انتعاش الذهب لأنها ستعكس عدم حاجة الفيدرالي إلى مزيد من التشديد.

المستويات التي يتداول عندها الذهب حالياً حيادية إلى حد ما، ويمكننا القول أن الهبوط يحدث في الذهب عند كسر المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة، بينما يسيطر الصعود مع اختراق منطقة 1930 دولار للأونصة.

توقعات أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية

اغلاق الذهب الأسبوع الماضي فوق المستوى 1910 دولار للأونصة أعطى للذهب ميزة إيجابية بعض الشيء، ولكنه يبقى في نطاق حيادي قد يدفع الأسعار إلى التحركات العرضية بين مستويات 1910 – 1925 دولار للأونصة، خاصة بعد انتهاء التشبع في البيع على المؤشرات الفنية التي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الذهب الأسبوع الماضي.

منطقة المستوى 1925 دولار للأونصة هي المقاومة الثانوية حالياً واختراقها يصل بالذهب إلى منطقة المقاومة الرئيسية حول المستوى 1930 – 1940 دولار للأونصة التي تشمل المتوسط المتحرك لـ 50 يوم و100 يوم بالإضافة إلى المستوى التصحيح بنسبة 50%.

وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً نجد أن الأسعار أغلقت تداولات الأسبوع تحت المستوى 2300 جنيه للجرام عيار 21 بعد أن فشلت كل محاولات اختراق هذا المستوى، وقد يعمل هذا على بقاء أسعار الذهب في التذبذب تحت هذا المستوى أو يدفعها إلى التراجع حتى مستويات 2250 جنيه للجرام لتجميع زخم إيجابي جديد.

لكن ستظل المحاولات مستمرة لاختراق المستوى 2300 جنيه للجرام بدعم من تداول الأونصة العالمية فوق المستوى 1900 دولار للأونصة، وفي حالة نجاحه في اختراق هذا المستوى يستهدف المستوى 2330 ومن بعده المستوى 2350 جنيه للجرام.