أكرم حسنى: "وحشنا بيومى فؤاد قولنا نيجى نشوفه فى السعودية"

نشر الفنان أكرم حسنى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" صوره له بيومى فؤاد المتواجد فى المملكة العربية السعودية حالياً.

وعلق على الصورة "بيومى وحشنا قولنا نروح نشوفه وبالمره نتفرج على الفيلم، العميل صفر فى المملكة العربية السعودية".

ويتواجد الفنان أكرم حسنى وفريق عمل الفيلم بالمملكة العربية السعودية، لعرض فيلم "العميل صفر" بالمملكة، والمشارك فى الموسم السينمائى الحالى بمصر.

تدور أحداث الفيلم حول صفر عبداللطيف شداد الهمم، وهو فرد أمن، يقع فى بعض المواقف بسبب ثقته فى نفسه المبالغ فيها، رغم قدراته الأمنية المحدودة فى تصاعد الأحداث بشكل كوميدى.

الفيلم بطولة أكرم حسنى، أسماء أبو اليزيد، بيومى فؤاد، مصطفى غريب، منذر ريحانه، فيدرا، إسماعيل فرغلى، والإخراج كريم العدل.