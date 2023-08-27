«الشحات» يحصد جائزة أفضل جناح أيسر في الدوري المصري

حصد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب افضل جناح أيسر في مسابقة الدوري الممتاز للموسم الماضي بعدما اكتسح التصويت في الاستفتاء الذي نظمته رابطة الأندية المحترفة بتصويت الجماهير.

وتفوق «الشحات» على الثلاثي المنافس، رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز، ومصطفى زيكو لاعب حرس الحدود ومحمد الشامي لاعب الإسماعيلي.

وكانت رابطة الأندية المحترفة أعلنت عن الاستفتاء لاختيار أفضل جناح أيسر في الدوري بتصويت الجماهير وكتبت على حسابها على «تويتر»: حان الآن موعد اختيار أفضل جناح أيسر في دوري رابطة الأندية المحترفة.. حسين الشحات النادي الأهلي..

وأضافت الرابطة أن الاختيار يتم بناءً على التصويت من خلال جميع منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك فاز بأفضل جناح أيمن في الدوري بعد منافسة قوية مع رفيق كابو لاعب إنبي ومصطفى فتحي لاعب بيراميدز وحسين فيصل نجم البنك الأهلي.