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السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الخميس.. "الفن ودوره في ترسيخ القيم والأخلاق" بملتقى الهناجر الثقافى

مركز الهناجر
مركز الهناجر
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يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافى الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "الفن ودوره في ترسيخ القيم والأخلاق"، فى الثامنة من مساء الخميس المقبل الموافق ٣١ أغسطس الجاري، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

ضيوف الملتقى الفنان القدير طارق الدسوقي، الإعلامي الكبير الدكتور جمال الشاعر، الأستاذ الدكتور رامي عطا الله أستاذ الصحافة بأكاديمية الشروق، الكاتب الصحفي أحمد السرساوي، الناقدة الفنية ولاء جمال.

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما تقدم الفنانة "سيمون" وفرقتها الموسيقية مجموعة من الأغانى الشهيرة .

ترسيخ القيم والأخلاق مركز الهناجر قطاع شئون الإنتاج الثقافي