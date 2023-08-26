جولد بيليون: الذهب في مصر يفتقر لحافز الصعود فوق 2300 جنيه

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي تحركات معتدلة تميل إلى الارتفاع ولكنه بشكل عام يتداول في نطاق سعري ثابت، حيث تأثرت الأسعار المحلية بارتفاع سعر الأونصة العالمية بالإضافة إلى الترقب الحالي في السوق المصري بسبب الأحداث القادمة.



وافتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند 2275 جنيه للجرام، وذلك بعد أن اختتم الذهب تداولات الأسبوع الماضي عند المستوى 2270 جنيه للجرام مرتفعاً بمقدار 10 جنيهات للجرام مقارنة مع سعر افتتاح الأسبوع.

وقال تقرير جولد بيليون، إن الذهب قد حاول في أكثر من مناسبة خلال الأسبوع الماضي اختراق المستوى 2300 جنيه للجرام، ولكن في النهاية افتقر الذهب للحافز الكافي لاختراق هذا المستوى لتستقر التداولات أسفله.

الطلب على الذهب في الأسواق المحلية مؤخراً شهد بعض التغيير خاصة منذ تقرير وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الأخير بتوقعها بانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار إلى مستويات 37 جنيه لكل دولار من مستوياته الحالية عند 30.95 جنيه لكل دولار، وذلك بحلول نهاية العام.



عمل هذا على زيادة الاشاعات والتوقعات أن مصر على موعد مع تعويم رابع في مستويات الجنيه المصري خلال الفترة القادمة، خاصة أن الشهر القادم قد يشهد مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامجه لإقراض مصر 3 مليار جنيه خلال 46 شهر والذي حصلت مصر على الشريحة الأولى من البرنامج في ديسمبر الماضي وقيمتها 347 مليون دولار.



أحد أهم طلبات الصندوق من الحكومة المصرية هو تحقيق مرونة في سعر الصرف، أو بمعنى آخر حدوث خفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.



وخفضت مصر سعر صرف عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو أكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022، ليُتداول حالياً عند 30.95 جنيه لكل دولار في البنوك الرسمية.



حدوث تعويم جديد من شأنه أن يحدث تغيير كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وهو السعر الذي يُستخدم في تسعير الذهب المحلي، وهو ما قد يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة،ولكن حتى الآن لا يوجد تأكيد أو نفي لهذا الإجراء من قبل الجهات الرسمية، والأسواق في حيرة من أمرها خاصة في ظل التصريح الأخير من قبل الرئيس المصري أن سعر الصرف أمن قومي لمصر، وبالتالي تبقى تحركات الذهب في حالة من الغموض.



وسعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفع مؤخراً وساهم في ارتفاع أسعار الذهب لتستقر فوق المستوى 2250 جنيه للجرام، وذلك بعد انتهاء الحركة العنيفة في سوق الذهب مطلع الأسبوع قبل الماضي.