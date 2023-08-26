الثقافة الرياضية يدشن احتفالاته باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر من ديروط الشريف "صور"



دشن الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الإعلامي أشرف محمود احتفالاته بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وكانت ضربة بداية الاحتفالات من مركز شباب ديروط الشريف بمحافظة أسيوط، قلب صعيد مصر، وتحت عنوان " الرياضة آمن قومي " أقيم مهرجان سياسي وديني وثقافي ورياضي كبير تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبحضور الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط،والمهندس محمد عادل، المدير التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بأسيوط، وعادل فؤاد، وكيل المديرية للشباب وعاطف محمد، معاون وكيل الوزارة، والدكتور محمد حمدى الاشعل رئيس مجلس إدارة مركز شباب ديروط الشريف وشيماء جمال القوتلى مدير مركز شباب ديروط الشريف.. وعدد من التنفيذيين بمركز ومدينة ديروط، ونخبه من رجال الاعلام.

وبدأ المهرجان الجماهيري الحاشد باستقبال الضيوف بالمزمار البلدي ثم افتتاح معرض المشغولات الفنية والمنتجات المتنوعة من أبناء وأهالي القرية، كما ضم المعرض بعض الأعمال الفنيه لأبناء مركز الفنون لذوى الاعاقه بديروط.

وبعد ذلك توجه الحضور للندوة التثقيفية، والتى بدأت بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية،ثم آيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ هاشم فهيم،

وتقديم عدد من الفقرات من كورال مركز شباب ديروط الشريف وعدد من الموهوبين بالمركز،ثم عرض فقرة إنشاد ديني من قصر ثقافة ديروط.

ومن اجل تعزيز الانتماء للوطن وتحت شعار “الرياضه امن قومي” اقام اتحاد الثقافة الرياضية ندوته، وفي البداية تحدث رئيس الاتحاد عن مكانه مصر في كل الاديان السماويه، وكيف انها كانت مهد كل الاديان والحضارات كما تحدث عن قوة الرياضة وعلاقتها بالأمن القومي حيث أن الرياضه أداة هامة وحيوية لتحقيق واستقرار الأمن القومي لأي دولة..مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل تحت توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لانجاز العديد من المشاريع الرياضية في مختلف محافظات الجمهوريه نظرا لأهمية الرياضة في تحقيق الأمن القومي للدولة

فيما تحدث الاعلامي أيمن بدره نائب رئيس الاتحاد عن قيمة حرب اكتوبر في حياة مصر وكيف انها غيرت مجري التاريخ.

كما القي الضوء علي نخبه من ابطال واساطير تلك الحرب المجيده التي اقترب موعد الاحتفال بيوبيلها الذهبي وذكري مرور 50 عاما علي اندلاعها.

وفي نهاية المهرجان نظم الاتحاد مسابقة ثقافية سياسية ودينية واجتماعية ورياضية، وكانت الاسئلة عن شخصيات ورموز خرجت من قلب محافظة اسيوط وقدمت خدمات جليله لمصر في كافة المجالات، وتم توزيع مكافآت ماليه فوريه علي الفائزين في تلك المسابقة الشامله.