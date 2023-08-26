توتنهام بالقوة الضاربة أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

أعلن أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لنادي توتنهام، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة بورنموث، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف بورنموث المباراة على ملعب "فيتاليتي" في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا،

واعتمد أنجي ريشارليسون كمهاجم صريح ويعاونه من الخلف كل من هيونج مين سون ديان كولوسيفسكي وجيمس ماديسون.

ويبدأ توتنهام المباراة أمام بورنموث بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فين - ينوما ديستيني أودوجي

خط الوسط: باب سار - يفيس بيسوما - ديان كولوسيفسكي - جيمس ماديسون - هيونج مين سون

خط الهجوم: ريشارليسون

ويحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط بعدما تعادل مع برينتفورد في الجولة الأولى وفاز على مانشستر يونايتد في الثانية، فيما يأتي بورنموث في المرك الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة حيث تعادل مع ويستهام وخسر من ليفربول.