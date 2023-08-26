حبس أجنبيين بتهمة سرقة صديقهما بعابدين

أمرت نيابة عابدين الجزئية، بحبس متهمين يحملان جنسية دولة أجنبية، لسرقتهم مبالغ مالية من مسكن صديقهم، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطهم وأوراق إقامتهم.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهما مبالغ مالية حال سيرهما بدائرة القسم.



تعود البداية حال سير شخصين يحملان جنسية إحدى الدول بدائرة القسم، وبضبطها عثر بحوزتهما على مبالغ مالية.

وبمناقشتهما عن مصدر المبالغ المالية اعترفا بأنهما حال تواجدهما داخل شقة صديقهما كائنة بدائرة القسم سرقا المبالغ المالية منه بأسلوب المغافلة.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.