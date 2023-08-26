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السبت 26 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف مناطق حدودية في سومي

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم سومي الأوكراني أن الجيش الروسي قصف المناطق الحدودية التابعة للإقليم وتم تسجيل 3 هجمات حتى الآن.

 

وذكرت الإدارة في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، "في الليل وفي الصباح، شن الروس ثلاث ضربات على المناطق الحدودية.. وتم تسجيل 21 انفجارا وتعرضت منطقتا سريدينا-بودا وخوتين لإطلاق النار".

 

وأضاف البيان أنه على وجه الخصوص، تم تسجيل قصف من قاذفات القنابل الآلية بما يعادل أربعة انفجارات في بلدة سيريدينا-بودا. كذلك، قصف الروس بلدة خوتين بقذائف الهاون (16 انفجار)، علاوة على ذلك، تم إسقاط قنبلة يدوية من طائرة بدون طيار.

 

وبحسب البيانات الأولية، لم يصب أحد بأذى ولم يتم تدمير البنية التحتية المدنية.. وفقًا للبيان.

 

من ناحية أخرى، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف أن مدنيين اثنين لقيا حتفهما جراء هجمات شنتها القوات الروسية على مقهى في منطقة كوبيانسك التابعة للإقليم.

 

وقال سينيهوبوف: "وفقًا للبيانات الأولية من المسعفين، قُتل شخصان وأصيب آخر في قصف روسي على قرية بودولي التابعة لمنطقة كوبيانسك".

 

وأضاف المسئول الأوكراني أن القذائف الروسية أصابت مقهى كان بداخله أشخاص، في حين يعمل ضباط إنفاذ القانون وخدمات الطوارئ لفحص تداعيات الحادث.

 

أوكرانيا الجيش الروسي سومي