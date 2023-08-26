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السبت 26 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس حرامي السيارات بالبساتين

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم السبت، بحبس متهم بسرقة محتويات السيارات، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطه الإجرامي.


ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين حال شروعه في سرقة جهاز كاسيت من داخل سيارة بأسلوب الفك.


وبمناقشته اعترف بمزاولته لنشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب، وأقر بارتكابه عدد 7 وقائع سرقة، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية، له معلومات جنائية، وأمكن ضبطه.

 

في سياق آخر، تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون لسرقته ريادتير من داخل سيارة بأسلوب الفك، حال توقفها بدائرة القسم.

وبمناقشته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامي، تخصص في سرقة البطاريات، الردياتيرات، من داخل السيارات بأسلوب الفك، وأقر بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه والأدوات المستخدمة.

حبس حرامي السيارات بالبساتين سرقة محتويات السيارات