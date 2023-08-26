الدوري الإنجليزي.. ريتشارلسون يقود هجوم توتنهام أمام بورنموث

أعلن المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، التشكيل الذي يخوض به مواجهة بورنموث بعد قليل على ملعب "فيتاليتي" ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان توتنهام هوتسبير حقق الفوز في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي أمام فريق مانشستر يونايتد، بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الأولى أمام برينتفورد بهدفين لكل فريق.



وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:-

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو - روميرو - فان دي فين - أودوجي.

خط الوسط: باب سار - بيفس بيسوما - ماديسون.

خط الهجوم: كولوسوفسكي - سون - ريتشارلسون.



يذكر أن الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بدأت بالأمس، حيث حقق فريق تشيلسي الانتصار على حساب فريق لوتون تاون، بنتيجة 3/0، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.