مخرج "ستهم" يهنئ ياسين التهامي بعد فوزه بجائزة في مهرجان القاهرة للدراما

أعرب المخرج رؤوف عبد العزيز، عن سعادته الغامرة بحصول تتر مسلسل "ستهم"، بطولة النجمة روجينا على جائزة أفضل تتر من أداء الشيخ ياسين التهامي، بجوائز لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية ، وكذلك حصول نانسى صلاح على جائزة أفضل ممثلة وجه صاعد ضمن جوائز مهرجان القاهرة للدراما التي أقيمت بمدينة العملين.

وقال عبد العزيز في بيان له:" أنا أتواجد في الوقت الحالي في لندن من فترة، ولولا ظروف سفري لكنت أول المتواجدين في المهرجان للاحتفال مع أبطال مسلسل ستهم بنجاج العمل، مشيدا بالفنانة نانسي صلاح وأنها ممثلة شاطرة ومجتهدة".

وتابع:" أوجه الشكر والتحية للشيخ ياسين التهامي على موافقة بالمشاركة في العمل، وأنه كان يتوقع من بداية العمل أن تتر المسلسل سوف يكون له صدى كبير وردود فعل قوية في ظل وجود شيخ المداحين بالإضافة للمجهود الكبير للموسيقار محمد مدحت المؤلف الموسيقى للتتر".

وأكد عبد العزيز، أنه يستعد خلال الفترة المقبلة فور عودته من لندن، لاستكمال تصوير أحدث أعماله السينمائية فيلم "الميثاق"، الذي يشارك في بطولته كلا من فتحي عبد الوهاب ، دينا فؤاد،ألفت عمر، إدوارد، وإسلام جمال، وغيرهم.

يشار إلي أن مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وأقيمت الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما مؤخرا، ضمن احتفالات مهرجان العلمين الجديدة وكشفت عن عدد كبير من الجوائز التي أعلنتها لجنة التحكيم بالإضافة إلى 8 جوائز من خلال تصويت الجمهور.