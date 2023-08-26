"كاف" يخطر الأهلي بتأجيل انطلاقته في دوري أبطال أفريقيا

تلقى النادي الأهلي تأكيدات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل انطلاقة المارد الأحمر في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا عدة أيام.

ويلتقي الأهلي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا مع الفائز من فريق سان جورج الإثيوبي وكمكم بطل زنزبار، وتقام مباراة الذهاب في دور الـ32 أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تُقام مباراة الإياب أحد أيام 29 و30 سبتمبر أو1 أكتوبر.

وقال مصدر في الأهلي إن كاف قرر تأجيل مباراة الفريق في دور الـ32 عدة أيام بعد تحديد موعد السوبر الأفريقي الذي سيجمع الأهلي بفريق إتحاد العاصمة الجزائري حيث سيُقام السوبر الأفريقي يوم 15 سبتمبر المقبل بالسعودية.

وأوضح المصدر أن كاف أبلغ الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بتأجيل انطلاقة الفريقين البطولة الأفريقية لعدة أيام.

وكان الأهلي، قد توج بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد المغربي، بنتيجة 3 - 2 فى مجموع مباراتي الذهاب

وتغلب سان جورج، على مضيفه فريق كمكم من زانزبار، بهدفين مقابل هدف، فى ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا خلال اللقاء الذى جمع الفريقين في زانزبار، وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في الثالثة من عصر غدٍ الأحد، بإثيوبيا.