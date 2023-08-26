تايوان ترصد 20 طائرة صينية بمجالها الجوي خلال 24 ساعة.. فيديو

أعلنت تايوان، اليوم السبت، عن رصد 20 طائرة صينية بمجالها الجوي خلال 24 ساعة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

لا هدوء حول تايوان، هذا ما تشير إليه الأنباء اليومية الواردة من الجزيرة، مع إعلان سلطاتها دوريًا عن رصد طائرات صينية بمجالها الجوي لما يشبه سياسة الشد والجذب بين تايوان والصين.

وتعكف الصين على تكثيف نشاطها العسكري حول الجزيرة في رسائل تحذيرية مباشرة لم تخفها، لما وصفتهم بالقوى الانفصالية في تايوان، ورفعت "بكين" من وتيرتها أخيرًا مع التحركات المتسارعة للمسئولين في الجزيرة نحو واشنطن، وآخرها زيارة نائب رئيسة تايوان لفترة قصيرة للولايات المتحدة هذا الشهر.

وتتزامن تلك التحركات مع إعلان حكومة الجزيرة أنها ستنفق نحو 3 مليارات دولار العام المقبل لشراء أسلحة تشمل طائرات مقاتلة، لدعم دفاعاتها ضد الصين، وأنها ستحصل على دعم إضافي مع نظام التتبع لمقاتلات إف 16.