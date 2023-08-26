كوب شاي يودي بحياة 9 أشخاص في قطار بالهند

قُتل 9 أشخاص على الأقل، اليوم السبت، عندما اشتعلت النيران في عربة قطار كانت متوقفة في جنوب الهند، بعدما حاول أحد الركاب تحضير الشاي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية".

وكانت العربة مفصولة عن قطار ومتوقفة في ساحة قطارات مادوراي بولاية تاميل نادو (جنوب البلاد) عندما اندلع الحريق قبيل الفجر.

وقال سالي تابلاباتي، المتحدث باسم مقاطعة مادوراي، لوكالة فرانس برس: "كانت عربة واحدة متوقفة حجزتها شركة سياحية.. حاول أحدهم تحضير الشاي، وهو ما تسبب بالحريق".

وأضاف: "قضى تسعة أشخاص ثلاثة منهم نساء.. وأصيب تسعة آخرون بجروح لا تشكل خطرًا على حياتهم".

ولم يتم بعد تأكيد هوية الضحايا.

وأظهرت مشاهد مصورة تصاعد ألسنة النيران من نوافذ عربة القطار، وتمكن بعض الركاب من النجاة في الوقت المناسب.