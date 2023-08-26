امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لم تسلم من "شاومينج".. تسريب امتحاني الكيمياء والجغرافيا على «جروبات الغش».. و«خبراء التعليم»: مهزلة لا بد من إيقافها حفاظًا على مستقبل الطلاب

تداولت صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، صور من أسئلة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان، حيث نشرت جروبات الغش أجزاء من الامتحان، كما تم تداول الإجابات، كما نشرت أجزاء من أسئلة امتحان مادة الجغرافيا، بعد بدء لجنة الامتحان.

ويتابع فريق بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها والتحقق منها، ومعرفة مصدر الورقة المتداولة في حالة تطابق الأسئلة المتداولة مع الامتحان الأصلي، مؤكدة أنه يتم تتبع مصدر الأسئلة المتداولة لضبط المتورطين في تصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش.

بدأ اليوم السبت، طلاب الثانوية العامة دور ثان، أداء امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، وتعقد الامتحانات وفق نظام البابل شيت والأسئلة المقالية، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الأسئلة وصلت إلى اللجان في مواعيدها بشكل آمن.

أشارت جروبات الغش «شاومينج» على موقع «تليجرام» إلى أن الصور المتداولة لامتحان الكيمياء المنعقد اليوم السبت الموافق 26 أغسطس ضمن امتحانات الثانوية العامة الدرو الثاني 2023، هو الامتحان الفعلي المنعقد للطلاب، كما نشرت الجروبات نموذج للإجابة على امتحان الكيمياء للثانوية العامة الدور الثاني 2023.

بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان، يؤدى الطلاب السبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا، والأحد 27 أغسطس الديناميكا، والإثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، والثلاثاء 29 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بدأت يوم السبت الماضي الموافق 19 أغسطس 2023، حيث أدى الطلاب أولى امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهي الامتحانات يوم الثلاثاء 29 أغسطس القادم.

ضوابط امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب من الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى واقعة غش أو تصوير أسئلة وأجوبة، حيث أن الحرمان من الامتحان مصير اى طالب يقوم بالغش وتصوير الأسئلة.

يدخل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 أي طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر، وليس هناك أي تغيير في شكل ونظام امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عن امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، وممنوع حيازة الموبايل في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 للطلاب والمعلمين، ويتم تفتيش طلاب الثانوية العامة بالعصا الالكترونية على بوابات المدارس قبل دخول لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، ويحصل الطالب على 50% بنتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 من الدرجة الفعلية في المادة التي رسب فيها في الدور الأول.

لن يحصل الطالب على الدرجة الفعلية الكاملة في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 إلا إذا كان لديه عذر مرضي قهري، وهناك لجان تراجع نموذج الإجابة لإجراء أي تعديلات لازمة قبل التصحيح، لن يتم السماح بالغش في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، سيتم تحرير محاضر لمن يقوم بالغش وتطبيق قانون مكافحة الغش في الامتحانات.

إعداد مواطن سليم

وبدوره، يقول الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، إن المدرسة أساس التربية والتعليم، والهدف الرئيسي من التعليم هو إعداد مواطن سليم نفسيًا وجسديًا ومعرفيًا، يستطيع بعد التخرج أن يؤدي دوره في المجتمع سواء على الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي.

ويواصل «عبد الحميد»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن إعداد مواطن جيد يترتب عليه العديد من الأمور الإيجابية على كافة المستويات وتعزيز الجانب الإنساني والاجتماعي لديه بشكل كبير، موضحًا أن الأمر يساهم في إدارة ذاته ومسئوليته هو هدف التعليم السليم، فإن ما نعاني منه حاليًا هو فهم خاطئ للمنظومة التعليمية في مصر، وهو ما يعتبر تدمير، والتسريبات جزء من هذا التدمير، بالإضافة إلى أن التعليم قضية أمن قومي.

عواقب تسريب الامتحانات

كما يوضح الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، أن التسريب يحدث حالة من اليأس لبعض الطلاب، لأنه إذا تم التسريب يتساوى جميع الطلاب في النتيجة النهائية، مطالبًا الوزارة بوضع حدًا لمنع تسريب الامتحانات، لأنه يساعد الطالب الفاشل أن يزيد فشله ويتساوى بالطالب الناجح، فهي المسئولة عن حماية مصلحة الطلاب، ولابد من معاقبة من قام بالتسريب عقاب شديد.

وتابع «حمزة»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن التسريب يعرض مستوى الطلاب التعليمي للخطر، ويذهبون للمراحل الدراسية القادمة وهم ضعاف المستوى، مشددًا على ضرورة مواجهة تسريب الامتحانات، فلابد من تكثيف الرقابة على الامتحانات ومسارها حتى الوصول للطلاب دون تسريب، لابد من وقف هذه المهزلة حفاظًا على مستقبل أولادنا ولإصلاح حال التعليم في مصر.