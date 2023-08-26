استمرار ورش "أهل مصر" بقصر ثقافة كفر الشيخ

شهد قصر ثقافة شرم الشيخ، مساء امس، استمرار الورش الفنية والثقافية، ضمن فعاليات مشروع "أهل مصر" المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لعدد 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، والمستمر حتى 27 أغسطس الحالي.

ففي ورشة "الصحفي الصغير" حرصت الكاتبة ابتسام أبو الدهب على تعريف الأطفال بفنون الصحافة والكتابة وكيفية التحقق من صحة الأخبار للحد من انتشار الشائعات في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي نشهده خلال الفترة الحالية، بالإضافة لتدريب الأطفال على تقنيات التصوير وإلقاء الأخبار والإخراج التليفزيوني بشكل مبسط.

وأوضحت "أبو الدهب" أن الورشة الممتدة خلال مدة المشروع ينتج عنها برنامج تلفزيوني يتضمن فقرات عن الألعاب الإلكترونية الخطرة، كما يناقش قضية بعنوان "الذكاء الاصطناعي" باعتبارها قضية مهمة للبعض ومبهمة للبعض الآخر، وتعرض مدة البرنامج إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك استخداماته فى الأمور الحياتية، وأضافت أن البرنامج يقدم كذلك موجز أخبار عن معارض تشكيلية للوحات تم رسمها بتقنية الذكاء الاصطناعي، وخبر آخر عن مشروعات وزارة الثقافة مثل افتتاح مهرجان القلعة، وختام مشروع أهل مصر.

هذا واستمرت ورش إلقاء الشعر للشاعر مدحت العيسوي، وورشة المائدة المستديرة للكاتب فؤاد مرسي، مع استمرار إيمان شوكت في ورشة الحكواتي، وورشة أنا وكتابي للمدربة سهام محمد.

إلى جانب استكمال ورش الفنون التشكيلية، ورشة الكلنكان للفنانة فاطمة التمساح، "ملوك مصر القديمة" للفنانة كريمة الديب، "التراث المصري" للفنانة غادة عبد النبي، الحرف البيئية فى مجال "الخيامية" للمدربة سماح فاروق، "الحلي" وعمل شنط ومشغولات من الخرز للمدربة منى عبد الوهاب، "الحياكة وإعادة تدوير مخلفات البيئة" للمدربة نجوى عبدالعزيز، بالإضافة لورشة تعلم الأركت للمدرب حسني إبراهيم.

ويواصل الفنان مصطفى إسماعيل فعاليات ورش المسرح الأسود، والمسرح البشري للمخرج أحمد الغزلاني، وورشة الفنون الشعبية للفنانة سمر القصاص، إلى جانب ورشة فنون الأداء والغناء للدكتور محسن صادق.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد مشرفا عاما، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، المشرف التنفيذي لفعاليات أسبوع الأطفال لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي.

ويقام الأسبوع بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، فرع ثقافة جنوب سيناء حيث تحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.

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