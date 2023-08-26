برلمانية: توطين صناعة السيارات سيسهم في إحداث توازن بين الصادرات والواردات

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الرابطة الافريقية لمصنعي السيارات، يستهدف جعل مصر في قائمة الدول المنتجة للسيارات علاوة على فتح سوق رائج في القارة الإفريقية والعالم.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن صناعة السيارات بمصر بشراكة إفريقية سيساهم في إحداث توازن بين الصادرات والواردات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتوفير العملة الصعبة للدولة.

وأكدت عضو مجلس النواب، على أن توطين الصناعات سيحقق عائد اقتصادي ضخم نتيجة إيجاد مكون صناعي يتم تصديرها لمختلف الدول وتم إنتاجه بخبرات عالمية.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن توطين صناعة السيارات ستعمل على دعم واستقرار أسعارها في السوق المصري خاصة بعد قفزات التغير غير المبررة التي حدثت مؤخرا.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تعمل على توفير كافة سبل الدعم لصناعة السيارات المصرية صديقة البيئة التي تعتمد على الوقود الأخضر، علاوة على توفير البنية التحتية الصناعية واللوجستية والنظام البيئي اللازمة لصناعة السيارات.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش مشاركته في اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع «بريكس»، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أجرى جولة تفقدية في مركز تحديث صناعة السيارات ومجموعة لمصانع السيارات، حيث زار عددًا من مواقع الإنتاج والتجميع وقطع الغيار، واستمع إلى شرح من مسؤولى الشركة حول مراحل الإنتاج، وآليات التدريب وخطط التوزيع، والحوافز التي يتلقونها من حكومة جنوب إفريقيا.

كما اجتمع رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء الرابطة الإفريقية لمُصنّعى السيارات لمناقشة استراتيجية نقل صناعة السيارات لمصر.