موعد مباراة الزمالك والكويت في نهائي البطولة العربية لكرة اليد

يستعد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الكويت الكويتي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء في نهائي البطولة.

وتأهل الزمالك إلى نهائي البطولة العربية، بعد الفوز على مضر السعودي بنتيجة29 - 24 في المباراة التي جمعتما مساء أمس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة العربية المؤهلة لكأس العالم للأندية "السوبر جلوب".

قدم لاعبو الزمالك أداءا مميزا في الشوط الأول الذي انتهى لصالح الأبيض بنتيجة 13 - 7 ، قبل أن يواصل الفريق تألقه في الشوط الثاني ويتأهل لنهائي البطولة.

ويقود الفريق فنيا كل من؛ أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا مساعدا وحمادة عبدالباري مديرا للفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدربا للاحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا