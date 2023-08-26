ضبط سيارة بداخلها 50 ألف علبة سجائر فى التجمع الأول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق مقيم بمحافظة المنيا حال قيادته سيارة نقل بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته 100 كرتونة بداخلهم 50 ألف علبة سجائر "جميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر".

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات وتحصله عليها من (تاجر - مقيم بمحافظة الشرقية) لتوصيلها (لأحد الأشخاص بمحافظة المنيا) نظير تحصله على مبلغ مالى و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق لاسيما فى مجال تجميع السجائر وحجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها .