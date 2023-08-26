أهالي غزة يشيدون بمهرجان القاهرة للدراما: الأعمال المصرية تعبر عن واقعنا

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، تقريرًا يرصد إشادة أهل قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية بمهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية.

وقال بعض من أهالي القطاع، إن ما تقدمه الدراما المصرية غير بعيد عن واقعهم، قصصهم اليومية، وأحاديثهم، حيث ارتبط أهالي قطاع غزة عبر سنوات طويلة بالدراما المصرية، حتى أصبحت تشكل جزءًا من روتينهم، وجاء مهرجان القاهرة للدراما ليقدم نموذجًا راقيًا من الفعاليات التي يؤمن أهالي القطاع بأنها تأتي في السياق الطبيعي للنهضة التي تشهدها مصر غير البعيدة عن واقع غزة.

وقالت مواطنة من القطاع، إن الدراما المصرية توسعت وأصبحت تناقش موضوعات الشارع والحياة الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى مهرجاناتها الدولية والعالمية في جمهورية مصر العربية أو خارجها.

وتابعت: «أصبح الفنان المصري معروفًا عالميًا».

وقالت مواطنة أخرى من القطاع: «نتجمع جميعًا أمام التليفزيون لمشاهدة المسلسلات المصرية، وننتظرها، ونشتاق لها، ونحضرها باستمرار، وأيضًا نتأثر بها».

وقالت مواطنة أخرى، إن الدراما المصرية تناقش القضايا الاجتماعية، وتزيد من ثقافتنا ووعينا للأمور الحياتية، كما أننا نشجع المهرجانات ونتمنى أن تزيد وتصير الدراما على مجال أوسع.