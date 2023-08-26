الاستخبارات العراقية: ضبط عنصرين خطيرين من «داعش» في كركوك

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقية، اليوم السبت، عن ضبط عنصرين خطيرين من "داعش" في كركوك شمال البلاد.

وذكرت المديرية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "ضمن سلسلة العمليات النوعية المستندة إلى المعلومات الاستخبارية الدقيقة التي تنفذها المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع بهدف ملاحقة فلول ما تبقى من العصابات الإرهابية وإحباط نواياهم، تمكنت قوات مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة إلى المديرية آنفًا من الإطاحة بعنصرين من عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت "أن أحدهما كان قادمًا من إحدى دول الجوار، وكان يحمل هوية مزورة لتضليل قواتنا الأمنية وينوي الدخول إلى محافظة كركوك عن طريق التهريب والوصول إلى محافظة ديالي لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المحافظة، وكان أبطال المديرية له بالمرصاد والقبض عليه من خلال كمين محكم نفذ في كركوك وإفشال ما كانوا يخططون له".

وأشار البيان إلى أن العنصر الثاني ينتمي إلى ما يسمى أشبال الخلافة وبايع العصابات الإرهابية عام 2014 وله أشقاء قياديون بارزون لدى داعش، حيث تم القبض عليه في ناحية "ليلان" التابعة لمحافظة كركوك بعد متابعة ميدانية دقيقة ومن خلال التنسيق العالي مع فوج (مغاوير) قيادة عمليات كركوك وقوة اقتحام قائد شرطة كركوك ومفرزة من جهاز مكافحة إرهاب السليمانية.