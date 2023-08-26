طقس حار وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس غدا الاحد، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارةعلي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا علي كافة الانحاء.

أوضحت الارصاد أنه نسبة الرطوبة تتراوح على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الاحد امطار خفيفة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر علي حلايب وشلاتين.

و نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد،على القاهرة الكبرى والوجه البحري،34 للعظمى 25 درجة،وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر40 للعظمى 30،وعلى شمال الصعيد 38 والصغري 24 ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى29 درجة.