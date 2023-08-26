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السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مجلس مدينة طوخ يعلق على واقعة راقصة في حفل تكريم الأوائل

راقصة في حفل تكريم
راقصة في حفل تكريم
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أكد مصدر مسئول بمجلس مدينة طوخ عن واقعة تداول صور وفيديوهات راقصة فنون شعبية في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، بقرية كفر منصور التابعة لمركز ومدينة طوخ، على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن القائمين على الحفل لم يخطروا مجلس المدينة أو الوحدة المحلية ولم يحصلوا على ترخيص لإقامة الاحتفال.

فيما تعد الوحدة المحلية بكفر منصورمذكرة للعرض علي رئيس المدينة تتضمن الواقعة وان القائمين عليها لم يخطروا الوحدة او الاجهزة المعنية،  لاتخاذ الاجراءات القانونية.

عقب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، على واقعة تداول صور وفيديوهات راقصة فنون شعبية في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، بقرية كفر منصور التابعة لمركز ومدينة طوخ، على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال إن مركز شباب كفر منصور ليس به ملعب وهو مبنى إداري فقط مكون من ثلاث حجرات على طابقين.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الحفل المقام ليست له أي علاقة بالشباب والرياضة في القليوبية، وأقامه شخص من أهالي البلدة ليكرم أبناء بلدته على ملعب خاص تم إيجاره وغير تابع للشباب والرياضة.

وتداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورًا وفيديوهات لراقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، بقرية كفر منصور التابعة لمركز ومدينة طوخ في محافظة القليوبية.

وهذا ما أثار دهشة واستغراب المواطنين، وسط تعليقات المتابعين الذين عبروا عن استيائهم من التنظيم وإدارة مركز الشباب.

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