طلب مهم من كولر لإدارة الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

توجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بطلب جديد من إدارة القلعة الحمراء، بشأن تدعيم صفوفه الفنية، قبل انطلاق الموسم الجديد .

وكشفت تقارير صحفية، عن طلب المدرب السويسري من إدارة القلعة الحمراء بالتعاقد مع محلل أداء جديد ينضم إلى ياسين ميكاري، ويدرس حاليًا عددًا من السير الذاتية، من أجل الاستقرار على المحلل الجديد.

واستأنف الفريق الأحمر تدريباته الجماعية، مساء الخميس الماضي، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية، التيى حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء الموسم الماضي .

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على قطاع الكرة، على حضور المران الأول للمارد الأحمر .

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لفحوصات وقياسات طبية، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات لإجراء تلك القياسات.

وتسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريرا طبيا شاملا عن حالة الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد حيث قطع الثنائي شوطا كبيرا في تنفيذ البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وبات من المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مشاركة خفيفة للثنائي بالكرة في إطار تجهيزها للموسم الجديد.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي موقف إمام عاشور لاعب الفريق من المشاركة في وديات الفريق المرتقبة في معسكر النمسا استعدادا للموسم الجديد.

وأضاف: كولر لا يتعجل في قرار الدفع باللاعب الذي يعاني من الإصابة بقطع في وتر العضلة الخلفية.

وأوضح أن اللاعب ما زال ينفذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة وفرص مشاركته في المباريات الودية بمعسكر النمسا تبقي ضعيفة حيث سيتم تجهيزه للموسم الجديد.