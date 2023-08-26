رسميا.. كاف يعلن موعد ومكان سوبر الأهلي واتحاد العاصمة

أعلن اتحاد كرة القدم الأفريقي، والاتحاد السعودي لكرة القدم أن المملكة العربية السعودية ستستضيف هذا العام لكأس السوبر الافريقي بين الأهلي المصري واتحاد العاصة الجزائري، وذلك يوم 15 سبتمبر المقبل.

ويشارك الأهلي في هذه النسخة باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك اتحاد العاصمة الجزائري بصفته بطل كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تلعب المباراة في مدينة الطائف في ملعب الملك فهد الشهير.

قال الأمين العام للكاف، فيرون موسنجو-أومبا: "نحن متحمسون لأخذ كأس السوبر إلى منطقة جديدة في المملكة العربية السعودية - وهي دولة تخطو خطوات كبيرة في كرة القدم العالمية، تصنف كرة القدم الأفريقية من بين الأفضل في العالم في الوقت الحالي".

وأضاف: "ومن المناسب أنه في عصر يتجه فيه العديد من النجوم الدوليين إلى المملكة العربية السعودية، تعد كرة القدم الأفريقية أيضا جزءا من هذه الحركة، بالنيابة عن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الدكتور باتريس موتسيبي، أود أنأشكر عائلة كرة القدم السعودية على تعاونها".