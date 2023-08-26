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السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية فى بيلجورود

تدميرمسيرة
تدميرمسيرة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مسيرة أوكرانية، اليوم السبت، في إحدى مناطق مقاطعة بيلجورود، وفقا لما أوردته فضائية "العربية".

وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "حوالي الساعة 9.00 صباحا، أحبطت محاولة قامت بها كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف في روسيا"، موضحة أن قوات الدفاع الجوي دمرت المُسيرة المعادية فوق أراضي منطقة شيبيكينو الحدودية مع أوكرانيا في منطقة بيلجورود.يأتي ذلك بعد ساعات على إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة موسكو، وأقل من يوم على تدمير مُسيرة أخرى فوق بيلجورود بعد ظهر أمس الجمعة.

وزارة الدفاع الروسية مسيرة أوكرانية مقاطعة بيلجورود مقاطعة موسكو