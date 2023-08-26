فايا يونان ومدحت صالح يتألقان في حفل افتتاح "مهرجان القلعة" للموسيقى

انطلقت فعاليات مهرجان قلعةصلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء بالقاهرة وهي الدورة الحادية والثلاثون، في حفل أقيم بالموقع الأثري الشهير، وجمع المغنية السورية فايا يونان والمطرب المصري مدحت صالح.

ويتميز المهرجان، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية منذ عام 1990 بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بجذب كل فئات المجتمع من شرائح عمرية واجتماعية متعددة من الجمهور بفضل إقامته في الهواء الطلق، وانخفاض سعر بطاقات الحضور وتنوع محتواه الفني.

أحيت فايا يونان الجزء الأول من ليلة الافتتاح مقدمة باقة من أغنياتها الخاصة منها (يا قاتلي) و(ما كنت أدري) و(بيناتنا في بحر) و(طير قلقان) و(فصول الحياة).

وفي الجزء الثاني صعد للمسرح مدحت صالح والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عمرو سليم، حيث قدم مجموعة أغنيات صنعها لأعمال سينمائية وتلفزيونية شهيرة، منها (حبيبي يا عاشق) و(المليونيرات) و(زي ما هي حبها) و(النور مكانه في القلوب).

وكرمت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني في الافتتاح 11 اسما من الفنانين وموظفي دار الأوبرا، في مقدمتهم المايسترو ناير ناجي والسوبرانو تحية شمس الدين والمطربة ريهام عبد الحكيم والشاعر الغنائي مجدي نجيب والمايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

ويستمر برنامج المهرجان الممتد حتى السابع من سبتمبر 45 حفلا غنائيا وموسيقيا، إضافة إلى عروض فنية لفرق دولية بمشاركة مجموعة من المطربين المصريين، منهم علي الحجار وهاني شاكر ونادية مصطفى، وكذلك هشام عباس وسيمون وأحمد جمال ونسمة محجوب.

ويشارك في المهرجان المنشد ياسين التهامي والمنشد أحمد العمري وفريق وسط البلد، ومجموعة التشيللو (ستيت اوف هارموني)، وكورال (صوت العاصمة) من كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان وأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا.

ومن خارج مصر يشارك اللبناني وليد توفيق والتونسية غالية بنعلي والسورية لينا شاماميان، فيما يحيي السهرات الموسيقية كل من الفنان هشام خرما والموسيقار عمر خيرت وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وعازف الإيقاع سعيد الأرتيست.