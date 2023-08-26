حزب المؤتمر: الدولة تستهدف دعم وتوطين صناعة السيارات في مصر

قال حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، مع الرابطة الأفريقية لصناعة السيارات على هامش مشاركته في مؤتمر بريكس نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستهدف دعم وتوطين صناعة السيارات في مصر.

وأوضح حزب المؤتمر، في تصريحات صحفية له، أن الفترة الحالية تشهد تعاونا اقتصاديا بين مصر والدول الأفريقية في العديد من الصناعات وعلى رأسها صناعة السيارات نظرا لأنها من أهم الصناعات الاستراتيجية.

وأكد حزب المؤتمر، أن توطين صناعة السيارات ستساهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني، خاصة أن مصر تمتلك كافة المقومات اللازمة لخلق صناعة سيارات واعدة تعتمد على الوقود الأخضر لتقليل الانبعاثات الحرارية التي تؤثر على المناخ.

وأشار حزب المؤتمر إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف الصناعة وتوطين للصناعات الثقيلة ومنها السيارات، وذلك من خلال توفير كافة المقومات اللازمة وتسهيل عمليات الاستثمار في إقامة مصانع جديدة.

ولفت حزب المؤتمر إلى أن القطاع الخاص يساهم في الاقتصاد بنسبة 65%، مؤكدا على الحكومة تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة ومنحها امتيازات استثمارية.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش مشاركته في اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع «بريكس»، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أجرى جولة تفقدية في مركز تحديث صناعة السيارات ومجموعة لمصانع السيارات، حيث زار عددًا من مواقع الإنتاج والتجميع وقطع الغيار، واستمع إلى شرح من مسئولى الشركة حول مراحل الإنتاج، وآليات التدريب وخطط التوزيع، والحوافز التي يتلقونها من حكومة جنوب أفريقيا.

كما اجتمع رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء الرابطة الأفريقية لمُصنّعى السيارات لمناقشة استراتيجية نقل صناعة السيارات لمصر.