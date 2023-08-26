التموين: دراسة إنشاء سوق جملة متكامل بالأقصر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم حالياً دراسة إنشاء سوق جملة متكامل بمحافظة الأقصر للمساهمة في القضاء على عشوائية الأسواق وتحويلها إلى أخرى أكثر انضباطية.

وقال الدكتور علي المصيللحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم البحث عن أفضل الأماكن الخاصة بإنشاء أسواق الجملة ونصف الجملة في جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الوزير وجود توجيهات من القيادة السياسية للقضاء على عشوائية الأسواق وتحويلها من أسواق غير منتظمة إلى أسواق منظمة وأكثر انضباطا.

ولفت إلير نه يتم انشاء أول سوق جملة بمحافظة الإسماعيلية على مساحة 100 فدان والذي يعد الأول من نوعه يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية.

من جانبه، قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن السوق الحضاري والمتوقع إقامته بالتنسيق مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، يساهم في ضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة والقضاء على حلقات التداول بجانب الحفاظ علي المظهر الحضاري.

وأوضح صلاح خلال جولة تفقدية على المنافذ التموينية في الأقصر، أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة تبلغ 380 الف بطاقة يستفيد منها نحو مليون مواطن يمثلون مايقرب من 76٪ من سكان المحافظة.

وأشار إلي أن المحافظة لديها 475 تاجر تمويني و180 فرع جمعيتي 45 منها بقرى حياة كريمة، ويجري حالياً إجراء المعاينة لـ 8 أخرى تمهيداً لافتتاحهد٠ك٩ قريباً.

وأوضح أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بالمحافظة يكفي 5 اشهر ، حيث يتم ضخ نحو 4 آلاف طن من كافة الأصناف الأساسية شهرياً ، لافتا إلي أنه يتم توفير نحو 1000 طن سكر و 300 طن زيت و 300 طن لكل من المكرونة والارز بالمنافذ التموينية بجانب سلع أخري.

وأشار إلي أن الشركة المصرية لتجارة الجملة لديها 8 أفرع بالمحافظة و 14 مجمع استهلاكي بالإضافة إلي 3 سلاسل تجارية تابعين للقطاع الخاص بجانب 296 ثلاجة لحوم.

و لفت صلاح الي أن محافظة الأقصر بها 5 سيارات سلعية متنقلة تابعين لمشروع " عربيتي " 4 منهم حمولة 5 أطنان و سيارة واحدة حمولة 1.5 طن لصرف السلع التموينية، موضحا أنه يتم الدفع بالسيارات المتنقلة ذات الحمولة الكبيرة للمناطق ذات الكثافة السكانية و التي لا يوجد بها منافذ صرف سلع غذائية و استهلاكية.

وأوضح صلاح أن المخازن الاستراتيجية سعتها الاستيعابية تصل لنحو 20 الف طن من السلع الغذائية، مؤكداً أن توافر المخزونات الإستراتيجية يساهم في زيادة معدلات ضخ السلع بالمنافذ .

واكد صلاح تواصل الجهود الرقابية لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ورفع الأسعار ، حيث يتم إطلاق 10 حملات يومياً بكافة ارجاء المحافظة، كاشفاً عن ضبط 50 الف عبوة سجائر بقصد حجبها عن المستهلكين وتداولها في السوق السوداء خلال الفترة الماضية.

من جهته قال عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين بالأقصر ، أن جهود المديرية خلال شهري يوليو و أغسطس 2023 أسفرت عن ضبط 320 طنا من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وبدون فواتير، بالإضافة إلي دقيق و سلع مدعمة كانت معدة للبيع في السوق السوداء .

وأشار إلي أن مديرية التموين بالأقصر تشارك مع جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء بفحص الشكاوي لحلها والمتابعة الدورية علي كافة الأنشطة الغذائية وغير الغذائية .