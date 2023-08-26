"مياه الفيوم": اجتماعات مكثفة لسرعة إنهاء الأعمال وإزالة المعوقات بمشروعات حياة كريمة.. صور

عقد المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة اجتماعاً موسعا للوقوف على آخر المستجدات ومعدلات الأداء، ونسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي يوسف الصديق واطسا.

خلال الاجتماع تم مناقشة أعمال إحلال وتجديد محطة مياه قحافة المطورة، وكذلك نسب التنفيذ لأعمال الوصلات المنزلية بمركز اطسا، حيث تم تنفيذ عدد ٣٢ ألف وصلة منزلية بواقع ٢٧ ألف وصلة منزلية صرف صحى، وعدد ٥ آلاف وصلة مياه شرب، علاوة على متابعة الموقف التنفيذي لخزانات وروافع مياه الشرب بكلا المركزين،حيث بلغت نسبة التنفيذ بخزان ورافع مياه يادم غالب ٧٦%، بينما كانت نسبة التنفيذ بمشروع خزان ورافع مياه كحك ٧٨%، وبلغت نسبة التنفيذ لخزان قصر الجبالي ٦٢% .

وأكد "النجار" على سرعة الانتهاء من من كافة أعمال مشروعات المبادرة وفق الخطة الزمنية المقررة والوقف على معوقات التنفيذ وطرق التغلب عليها لضمان الانتهاء في الموعد المحدد وفق الخطة المدرجة وفقاً للاشتراطات والمعايير القياسية.

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