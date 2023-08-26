شابات الكرة الطائرة يواجهن الدومينيكان في ختام تحديد مراكز بطولة العالم

يواجه منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 21 سنة نظيره جمهورية الدومينيكان فى الحادية عشرة مساء اليوم، السبت، فى إطار تحديد المركزين الثالث عشر والرابع عشر ببطولة العالم التى تستضيفها المكسيك.

وفاز منتخب شابات الطائرة على نظيره التونسي بنتيجة 3/1 مساء أمس الجمعة فى تحديد المراكز من الثالث عشر إلى السادس عشر.

كما حقق منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 21 سنة الفوز على نظيره التايلاندى بنتيجة 3/2 فى ثالث مواجهاته بتحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر فى بطولة العالم المقامة بالمكسيك.

وحقق منتخب شابات الطائرة فى أول مواجهات تحديد المراكز الفوز على الأرجنتين بنتيجة 3 /2 قبل الخسارة من بولندا 3/0.

وخسر منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 21 سنة أمام نظيره المكسيكى صاحب الأرض والجمهور 3/1، إطار ثالث مواجهاته بدور المجموعات ببطولة العالم فجر الأحد، وذلك بعد الخسارة أمام نظيره اليابانى بنتيجة 3/2 بينما حقق الفوز على تايلاند في أول مواجهاته 3/ 1.

يشار إلى أن بعثة شابات الطائرة توجهت إلى المكسيك فجر الثلاثاء قبل الماضى، حيث تضم قائمة اللاعبات كل من: نور إيهاب وندي حمدي وتقي الله مدحت وفريدة الحناوي وشهد الفقي وفريدة سعدة وحبيبة زعتر وهنا تامر وجني رفعت وسلمي يوسف وفريدة هشام وملك إسماعيل، ويقود منتخب الشابات فنيا ماجد مصطفى، ومعه نجلاء فوزي مدربًا.

وعادت مؤخرًا إلى القاهرة بعثة ناشئات الطائرة تحت 19 سنة بعد احتلال المركز السادس عشر ببطولة العالم التي اختتمت بالمجر بالخسارة أمام نظيره المجرى بنتيجة 3/1 فى إطار ختام تحديد المركزين الخامس عشر والسادس عشر.