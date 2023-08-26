"Barbie" الأعلى إيرادات بأمريكا خلال 2023

بات فيلم الكوميديا “Barbie” للنجمة مارجو روبي، العمل الأكثر حصدًا للإيرادات في أمريكا خلال عام 2023، وذلك عقب طرحه بصالات السينما نهاية يوليو الماضي.

بلغت إيرادات الفيلم في أمريكا 575.4 مليون دولار، متجاوزاً بذلك فيلم الرسوم المتحركة "Super Mario" الذي حقق محلياً 574 مليون دولار.

أما عالمياً، فبلغت إيرادات "Barbie" نحو 1.3 مليار دولار، وبات قريبا من تجاوز فيلم "super Mario" الذي يتصدر إيرادات شباك التذاكر العالمي هذا العام - حتى الآن - برصيد 1.35 مليار دولار.

تدور أحداث "Babie" حول دمية تعيش في مدينة باربيلاند تُدعى باربي، وحينما تُطرد من المدينة بسبب عدم كونها مثالية، تنطلق باربي في مغامرة بالعالم الحقيقي على أمل إثبات جدارتها والعودة إلى وطنها.