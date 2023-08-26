«سارة» أول فتاة مديرا فنيا لفريق كرة قدم بالصعيد

تحدثت الكابتن سارة الأسمر، المدير الفني لفريق الناشئين بنادي الفتح الرياضي، عن تفاصيل توليها الإدارة الفنية لفريق كرة القدم بالصعيد، قائلة: "الموضوع مكنش سهل ولكن ربنا قدرني وهقدر أكمل فيه".

وأضافت سارة الأسمر، عبر تقنية “زووم” ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية” اليوم السبت، أن “الشغلانة لم تعد حكرًا فقط على الرجال”، معقبة: "إحنا نقدر نعمل أي حاجة".

وتابعت د المدير الفني لفريق الناشئين بنادي الفتح الرياضي: “ تلقيت دعما كبيرا من أهلي”، لافتة إلى أن المدير الفني للفريق يفضل أن يكون لاعب كرة في الأساس حتى يكون ملمًا بمراكز اللاعيبة ومقدر لما يتعرضوا له من ضغط نفسي.

