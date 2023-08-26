أوكرانيا: وحدات الدفاع الجوي تعترض صاروخين روسيين و4 مسيرات خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم السبت أن وحدات الدفاع الجوي وأفراد القوات الجوية الأوكرانية اعترضوا أمس صاروخين روسيين من طراز كروز كاليبر و4 طائرات بدون طيار من طراز 136/131 خلال ال(24) ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن الهيئة قولها - في بيان صحفي - "إن قوات الدفاع الأوكرانية نجحت هي الأخرى في صد هجمات روسية بالقرب من بلدة فوليدار في منطقة دونيتسك. وشنت القوات الروسية غارتين صاروخيتين و62 غارة جوية، وفتحت النار بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) على المواقع والمدن الأوكرانية 89 مرة خلال اليوم الماضي. وفي أعقاب ذلك، تم الإبلاغ عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمنازل السكنية والمدارس وغيرها من الهياكل الأساسية المدنية".

وأضاف البيان أن التهديد بشن ضربات صاروخية وجوية روسية لا يزال قائما في جميع أنحاء أوكرانيا. وفي خلال اليوم الماضي، وقع أكثر من 40 اشتباكا قتاليا على الجبهة. ومن ناحية أخرى، تواصل قوات الدفاع الأوكرانية عمليتها الهجومية في اتجاه ميليتوبول، حيث تكتسب موطئ قدم داخل الحدود التي تم الاستيلاء عليها وتنفذ تدابير مضادة للبطاريات.

وتابع أن القوات الجوية الأوكرانية شنت خلال الـ24 ساعة الماضية 12 غارة على مجموعات من الأفراد الروس وضربة واحدة على نظام صواريخ أرض جو معاد، في حين أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية نظاما صاروخيا أرض-جو روسيا وثلاثة أنظمة مدفعية في موقع إطلاق النار.