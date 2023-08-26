للدفاع الروسية: صد 5 هجمات أوكرانية مضادة في كوبيانسك

أعلن المتحدث باسم المجموعة القتالية الغربية الروسية ياروسلاف ياكيمكين، صد خمس هجمات أوكرانية والاستيلاء على 3 معاقل للجيش الأوكراني في منطقة كوبيانسك.

وقال ياكيمكين لوكالة أنباء "تاس" الروسية إن "فرق الهجوم التابعة للمجموعة القتالية الغربية استولت على ثلاثة معاقل للجيش الأوكراني في منطقة كوبيانسك، مما أدى إلى القضاء على حوالي 40 جنديا وصد خمس هجمات مضادة، شارك في كل منها ما يصل إلى فصيلة من القوات".

وبحسب ياكيمكين، نفذت طائرات وقوات الجيش الروسي 14 غارة على قوات أوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، مما أسفر عن تدمير ثلاثة مدافع هاوتزر أمريكية الصنع، وطاقمي إطلاق هاون وشاحنة صغيرة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية دمرت طائرة بدون طيار هجومية أوكرانية استهدفت منشآت في العاصمة الروسية ومنطقة موسكو وتم إسقاطها فوق منطقة إيسترا.