أخطاء قاتلة.. "أبل" تحذر من النوم قرب الآيفون

حذّرت شركة "أبل" مستخدمي هواتفها، من النوم قرب أي هاتف وهو متصل بالشاحن، أو وضعه تحت الوسادة، أو البطانية، عند الخلود إلى النوم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وبينما نصحت بضرورة استخدام كابلاتها الخاصة بهواتفها، والابتعاد عن تلك المقلدة، التي أثبتت أنها قد تتسبب في إتلاف الهواتف، قالت قد لا تستوفي تلك الكابلات معايير السلامة المعمول بها، وقد يؤدي الشحن باستخدامها إلى خطر الوفاة أو الإصابة، حسبما أفاد موقع أمريكي (AARP).

وتابعت في رسالة تحذيرية نشرتها على موقعها الرسمي، قد يؤدي استخدام الكابلات أو أجهزة الشحن التالفة، أو الشحن في حالة وجود رطوبة، إلى حدوث حريق أو صعقة كهربائية أو إصابة أو تلف لهاتفك.

كما توضح الشركة أنه من المهم إبقاء الهاتف وكابل الشحن ومحول الطاقة وأي شاحن لاسلكي في منطقة جيدة التهوية أثناء الاستخدام أو الشحن، خصوصًا ليلًا.

كما شددت على ضرورة تجنب ملامسة كابل الشحن للجلد لفترة طويلة عندما يكون متصلًا بمصدر طاقة؛ لأنه قد يسبب الإصابة.

وعلى الرغم من أن آيفون جرى تصميمه واختباره وتصنيعه ليتوافق مع اللوائح التي تحكم انبعاثات الترددات اللاسلكية، إلا أن مثل هذه الانبعاثات يُمكن أن تؤثر سلبًا على تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى، مما يؤدي إلى تعطلها.

وتواصل شركة Apple التحذير من استخدام أي أجهزة شحن في أماكن رطبة مثل بالقرب من الحوض أو حوض الاستحمام أو الدش، أو لمس الأجهزة بأيدٍ مُبتلة.

وإذا كنت تستخدم جهازًا طبيًا، تؤكد شركة Apple في دليل المستخدم الخاص بها أن ملحقات الشحن اللاسلكي لأجهزة iPhone وMagSafe تحتوي على مغناطيس.

قد تحتوي الأجهزة الطبية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب على أجهزة استشعار تستجيب للمغناطيس وأجهزة الراديو عندما تكون قريبة، وقد تكون هناك حاجة لمسافة آمنة تزيد على 15 سنتيمترًا عند استخدام الهاتف، وفقًا لشركة أبل، وقد تكون هناك حاجة لمسافة لا تقل عن 30 سنتيمترًا أثناء الشحن اللاسلكي.

وهناك أكثر من 1.46 مليار مستخدم نشط لـ iPhone في جميع أنحاء العالم، وفقًا لشركة Demand Sage، وهي شركة تحليلات المبيعات والتسويق.