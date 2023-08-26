الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة دون طيار أوكرانية فوق موسكو

أفادت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين اليوم السبت أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة بدون طيار هجومية أوكرانية استهدفت منشآت في العاصمة الروسية ومنطقة موسكو، مضيفة أن الطائرة بدون طيار أسقطت فوق منطقة إيسترا.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، في وقت سابق اليوم، إن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هجومية بدون طيار كانت تحلق في اتجاه العاصمة الروسية، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وكتب سوبيانين على قناته على تطبيق تيليجرام "دمرت قوات الدفاع الجوي طائرة بدون طيار في الساعات الأولى من يوم السبت في منطقة إيسترا أثناء اقترابها من موسكو. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، وفقا للتقارير الأولية".