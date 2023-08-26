تشاهدون اليوم.. آرسنال يتحدى فولهام ومواجهات قوية في الدوريات الأوروبية

تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت، في ملاعب العالم المختلفة والتي تشهد العديد من المواجهات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء أرسنال وفولهام في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي، ومواجهات قوية في الدوري الإسباني والإيطالي.

الدوري الإنجليزي

14:30– بورنموث × توتنهام هوتسبير

17:00– آرسنال × فولهام

17:00– برينتفورد × كريستال بالاس

17:00– إيفرتون × وولفرهامبتون

17:00 - مانشستر يونايتد × نوتينغهام فورست

19:30– برايتون × وست هام يونايتد

الدوري الإسباني

18:30– قاديش × ألميريا

20:30– غرناطة × ريال مايوركا

22:30– إشبيلية × جيرونا

الدوري الإيطالي

19:30– فروسينوني × أتلانتا

19:30– مونزا × إمبولي

21:45 - هيلاس فيرونا × روما

21:45– ميلان × تورينو

الدوري الألماني

16:30– فرايبورج × فيردر بريمن

16:30– كولن × فولفسبورج

16:30– بوخوم × بوروسيا دورتموند

16:30– هايدنهايم × هوفنهايم

16:30– دارمشتات × يونيون برلين

19:30 - بوروسيا مونشنجلادباخ × باير ليفركوزن

الدوري الفرنسي

20:00– مارسيليا × ستاد بريست

22:00- باريس سان جيرمان × لانس